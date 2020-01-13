2020大選結束，國民黨力拚改革、檢討敗選，黨內也紛紛針對人事、年輕世代提出看法。台北市議員李明賢表示，改革要對症下藥、找出藥方，稱自己也是「戰犯」。

李明賢在臉書表示，檢討人事是第一步，只是最淺層的檢討，但是不得不做。國民黨敗選，辜負支持者期待，全黨都要承擔責任，「包括我自己也是戰犯，都要該被究責，都要向支持者道歉。」

而改革藥方是什麼？李明賢說，未來如何重新建立思想、價值、理念、中心思想、路線，這才是深刻改革，更是走向群眾的真正改造之路，並非只是檢討人事，改革要對症下藥。

李明賢主張，因國民黨事在野黨，進入國會是要監督執政黨，不希望吳斯懷成為民進黨的一個破口，建議吳斯懷大前輩，要慎重思考退出不分區名單，但改革不能只停留在吳敦義主席請辭、吳斯懷退出不分區名單。

李明賢認為，年後國民黨應盡速舉行黨內改革會議，讓外部聲音與力量納入，重新凝聚黨內新共識，如何讓台灣人民認同才是關鍵，人事檢討都是表面而已，如何做到真誠又深刻的檢討與反省？思想與路線價值未能再次確立，若做不到這些，國民黨奢談如何重返執政。

(中時電子報)