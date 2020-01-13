2020大選結果，國民黨韓國瑜敗給了民進黨蔡英文。對於選舉結果，中國大陸上海國際問題研究院特聘研究員周志懷就表示，韓大輸的原因很多，最主要的，還是「國民黨內部存在極為嚴重的整合問題」、「整體大環境不利、韓國瑜資源缺乏、『黑韓壓頂』等也是重要原因」。

據港媒《中評社》昨(12日)刊出專欄報導，專訪周志懷對於台灣2020總統大選的看法。周志懷指出，此次結果，顯示台灣民意如流水，是從側面反映出台灣前途走向的不確定性。

他認為，韓國瑜的敗選的原因很多，除其「個人因素」外，最主要的，還是「國民黨內部存在極為嚴重的整合問題」，此外，「整體大環境不利、韓國瑜資源缺乏、『黑韓壓頂』等也是重要原因」。

周志懷強調，「選後國民黨如何轉型，十分引人矚目，韓選前曾表示，若當選『保證會徹底改革國民黨，讓國民黨更貼近民意、與時俱進』，但隨著韓的大敗，黨內誰會主導這次改革，改革過程會動到誰的好處，導致內鬥加劇，也是陸方觀察的重點之一。

文章來源：中評社
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(中時電子報)

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