高雄市長韓國瑜參選2020總統雖失利，但從造勢及得票數仍可看出韓具有極大影響力。北京聯合大學台灣研究院兩岸關係研究所所長朱松嶺指出，韓流崛起代表民心思變，這股力量未來將發揮重要的作用。

韓國瑜在敗選當晚向支持者表示，他努力不夠，辜負大家對他的期待。他也希望未來能見到一個團結的台灣，不管各行各業、山邊海角，人人在自己崗位上努力奮發。他說，全世界最愛台灣的，就是台灣人，要努力的往前打拚，世界不會等待台灣，要自立自強。他也呼籲蔡總統，未來執政能一心一意為台灣開創幸福快樂、安居樂業好日子，這也是他身為從政該有的胸襟及氣度。據《中評社》報導，朱松嶺認為，韓流崛起代表著民心思變、要發展，未來這股力量將持續發揮重要作用。

朱松嶺也提及，台灣目前最深層次的問題是發展問題、階級問題和世代矛盾問題。蔡英文操弄「芒果幹」喚起綠營支持者的危機感，成為連任關鍵。但朱認為，蔡連任後不可能解決發展問題，未來台灣的財政危機將顯露，庶民與權貴的矛盾也將加深。

(中時電子報)