小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（13日）財經重點。

【1】資金歸隊抱股過好年

總統蔡英文高票連任，13日台股有望上演謝票行情。隨著選舉不確定因素已排除，外資、壽險、內資、中實戶等資金歸隊，台股分析師認為，投資人可抱股過年，順勢迎接金鼠年開紅盤突破12,682點的多頭紅包行情。

【2】選後慶祝 小英5＋2產業長多

執政黨此次選舉大獲全勝，蔡英文續任總統，投資專家指出，執政黨承諾將繼續推動的「5+2」計畫，上銀、亞德客-KY、台積電及聯合再生等相關概念股，13日股價慶祝行情可期，不過，投資專家指出，5+2產業為中長期看好產業，短線宜留意是否因選前漲多、法人逢高出脫的拉回壓力。

【3】台積法說到 外資狂6讚

權值王台積電法說會本周（16日）登場，是台股農曆年封關前壓軸大戲，樂觀派外資最新認為，台積電第一季營收表現可望與上季持平，遠優於過往季減高個位數百分點的情況，針對先進製程投產進度與客戶動向，也都持樂觀看法，短線唯一緊盯匯損帶來衝擊有多大。

【4】科技業 籲放下政治拚經濟

選舉結果出爐，蔡英文總統順利連任，新任台北電腦公會理事長、友達董事長彭双浪表示，期望好的政策延續下去，更期待政府政策能帶領、支持台灣產業掌握轉型契機，往正面方向發展。

【5】豪宅回溫 大台北推案衝1,500億元

2020年總統大選落幕，蔡英文狂勝，市場人士普遍預期房市雲破天開、回歸基本面；據調查，不少豪宅大案今年推案將呈現遍地開花榮景，光是台北都會區豪宅新案將上看1,500億元，市場一片熱絡。

(中時電子報)