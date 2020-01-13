2020總統大選國民黨慘敗，前外交官介文汲表示非常意外，但也無需洩氣，我們的選擇及努力沒有錯，更不會白費，未來四年有更多的事要做。

介文汲11日在臉書解釋，因台灣過去三年多所經歷的問題將繼續存在，且隨著同一批人繼續執政，這個國家還會朝過去三年多的同樣方向前進，原有的問題會更加尖銳、迫促、難解。

介文汲指出，民進黨高得票率會令他們更小看、輕蔑他人，甚至迫害他人，需要我們更堅定、更努力、更大聲的站在公理正義、弱勢的一邊，捍衛我們的尊嚴、家園、社會與國家。

香港反送中事件，介文汲認為幫了民進黨大忙，但國民黨本身的問題也難辭其咎，若不能有脫胎換骨的改變，不能許諾年輕人一個美好未來，如何能在四年後贏回執政？

四年很快就過了，民意如流水，介文汲說，只有更理性的態度、更深刻的檢討、更堅認的毅力、更多元的方法、更務實的腳步，才能贏回政權、贏回國家，「前途在自己手中，大家繼續努力！」

(中時電子報)