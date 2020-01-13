2020總統大選，國民黨總統候選人韓國瑜大敗總統蔡英文200多萬票，其結果和民調預測結果大致相符。對此，國民黨副發言人黃心華直言，民調其實是準的，是他自己選擇不去相信民調，而相信自己內部民調，導致最終結果大錯特錯。

黃心華在臉書發文表示，記得賴士葆在某次pk小組會議上提醒「民調就是民調」，果然坊間的民調是準的，之前總以為落後15%以上都是假民調（每%是13.5萬，輸15%就是兩百多萬，心想哪有可能...），「但我錯了」。

黃心華直言，選前的民調數據很多，他自己看到的最後一份內部民調是輸??.?%，但是他「選擇」聽信其他公認準確的內部民調數據，因此，他接受只輸5～8%的綜合評斷。而依據韓粉的凝聚力和青年族群的低投票率，只要輸個位數，他們應該很有機會贏，在選前一週，他們內部還是相信勝負在幾十萬票之間，他們的推測也雙雙出錯了。

黃心華表示，還有很多想法，他選擇埋藏在心理。怕傷了自己人。國民黨其實大方向沒有錯，只是時不我予。面對40歲以下一面倒向綠營的未來，這是國民黨版的少子化危機。恐怕要有比所羅門王更高明的勇氣和智慧。

(中時電子報)