2020大選11日順利落幕，不過29歲藝人曲獻平，昨(12日)在臉書發表政治文，表達自己轉入政壇的原因，但因為他加入的政黨形象，讓他瞬間成為話題人物。

出生台北的曲獻平，14歲全家遷居上海，畢業廈門大學法律系的他，既是學霸也是校草，後代表學校參加益智競賽節目受到關注，因此進入演藝圈發展，出道作是台劇《花甲男孩轉大人》，去年更在爆紅陸劇《親愛的，熱愛的》中飾演男主情敵，角色關鍵讓他人氣逐漸上漲。

12日曲獻平PO政治文，訴說自己從演員投身政黨發言人心境，他坦言從未想過會真的參與政治，雖然仍有很大的努力空間，但他很榮幸能參與民主的進程，「只希望盡我微小的力量，讓對立的理念如流水般互相交流，真正互相尊重與交流，而不再是撕裂和攻擊」。

他也提到自己是「安定力量」發言人，雖然外界對這個政黨印象就是「反同」，他加入前也是這樣認為，但他加入後，才知道大家是尊重同志的人，「只不過他們對國家的未來，社會的發展，想法不一定跟你相同罷了」，對於質疑聲浪他都能接受，畢竟這就是民主社會的可貴。

但不知從什麼時候開始，大家對任何議題的討論，沒有了理性只有對立，曲獻平更感慨大家變得不再尊重長輩，「老」似乎變成一種罪，「我們忘了這個國家的大半是如今的『老人』奮力支起的，也忘了生養我們教導我們成長的長輩也是『老人』，更忘了自己有一天也會『老』。」反問世代對立、容不得半點理性溝通，難道就是民主自由平等的社會？這是我們要向世界展現的民主價值？

即使曲獻平千字文訴說政治理念，仍引起正反兩方網友論戰，有網友質疑：「這似乎沒有回應安定力量有沒有反同啊？」、「老本來就不是原罪，倚老賣老才是」、「看那些反同布條，你怎麼能說出安定力量是理性的？」，也有人表示欣賞他，敢說出實話，「對的事需要堅持，加油」。

(中時電子報)