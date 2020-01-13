氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，最新模式模擬顯示，明天清晨氣溫仍低；明白天起至16日冷空氣逐漸減弱，天氣漸好轉，氣溫緩慢回升；迎風面雲量多，北海岸、北部山區及東半部仍有局部短暫雨的機率；明晚、週三晨大台北東側平地亦偶有零星短暫降雨的機率；桃園以南則皆為多雲時晴穩定的天氣。

吳德榮表示，這波冷空氣致使北台灣氣溫，於昨天下午降至最低；而氣象局則降至14度，正好符合「大陸冷氣團」的標準，為入冬以來第3波；中南部的最低溫則大多發生在今天清晨。

吳德榮說，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，受到「大陸冷氣團」影響，今天上半天濕冷，下半天轉乾冷，要注意保暖。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，17日有另一波冷空氣南下，北部及東半部有局部短暫雨的機率，氣溫下降，北台灣轉濕冷，其他地區受影響相對較小。18日白天起冷空氣漸減弱，天氣好轉、氣溫回升；19日下午又有一小波冷空氣南下，北台灣再轉濕冷，北部及東半部有局部短暫雨的機率，其他地區受影響較

(中時 )