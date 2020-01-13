《日股》國定假日，日股休市 08:352020/01/13 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本周一（1/13）為成人日國定假日，日股休市。 (時報資訊) #日股 #日本 也許您會感興趣 推薦閱讀 《日股》科技、工業股領軍，日股收復失土 11:252020/01/09 財經 《國際經濟》受加稅衝擊，日本家庭信心跌至5年新低 15:062020/01/09 財經 《日股》美伊衝突降溫，日經指數大漲2.31％ 15:062020/01/09 財經 迪化年貨大街明開跑 8處停車場漲價 17:032020/01/09 生活 《文創股》亞洲教育跨入成人教育，整合完整產業生態鏈 16:482020/01/09 財經 新型冠狀病毒出現 恐突變成人傳人？ 23:022020/01/09 生活 《日股》國際情勢緩解，日經指數早盤收漲0.15％ 11:422020/01/10 財經 《日股》國際情勢好轉，日經指數收漲0.47％ 16:142020/01/10 財經 日股流年 專家：今年集大利多於一身 22:162020/01/10 財經 中美貿戰暫緩＋奧運財加持 日股年底上看27,000點 04:092020/01/11 全球財經 財經熱門新聞 【誰敢玩期貨1】全聽銀行理專下指導棋 慘賠千餘萬置之不理 - 財經 法人掌握生殺大權 專家教戰：別再當被煮的青蛙 - 財經 收服蘋果的小接頭 會養出王雪紅第三支股王？ - 財經 選後慶祝 小英5＋2產業長多 - 財經要聞 - 工商時報 CIS元件缺貨 漲聲四起 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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