電信三雄2019年總成績單出爐，台灣大(3045)以每股獲利4.51元蟬聯年度電信獲利王，中華電(2412)、遠傳(4904)則分別為4.23元、2.68元，惟在電信三雄中僅中華電未達年度財測，現階段5G頻譜持續競標中，未來的標金結果、5G營運模式將為三雄2020年重要風向球。

台灣大2019年全年自結合併營收1244.2億元，營業利益171.9億元，稅後淨利為124.8億元，稅後EPS為4.51元。台灣大2019年整體合併營收年成長5%，受惠於momo電子商務營收持續成長，電信業務方面，雲端服務、物聯網及資訊與通訊業務營收亦維持良好動能；此外，藉由推動數位匯流案以增加產品差異化，並期許提升客戶貢獻度；獲利部分，台灣大致力於多角化經營有成，全年合計momo與有線電視營業利益年增12%；電信方面因成本費用的合理化，第四季電信營業利益表現持穩。整體而言，全年合併營業利益及稅後淨利皆達成財測目標。

中華電2019年全年合併自結營業收入為2075.2億元，營業淨利為407.0億元，稅前淨利417.8億元，歸屬於母公司業主之淨利為328.1億元，累計自結稅後EPS為4.23元，低於全年財測。截至2019年12月底止，中華電光世代寬頻用戶數為361.9萬戶，60Mbps以上的客戶數214.6萬戶，其中，100Mbps以上客戶達158.2萬戶；MOD客戶數達208.2萬戶，行動通信總客戶數達1,064.9萬戶。

遠傳2019年合併總營收為838.66億元，合併EBITDA與稅後淨利為291.52億元與87.35億元，自結稅後EPS為2.68元，全年EPS財測達成率為103%。遠傳推動數位轉型效益持續發酵，2019年新經濟營收年成長率高達21%，新經濟營收占比更從2018年的10%提升至2019年的13%，顯示遠傳以5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)、雲端與資安技術帶動數位轉型策略奏效，未來將持續協助企業夥伴創新升級。

(時報資訊)