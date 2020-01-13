嘉義阿里山昨（12日）發生一起嚴重車禍，17歲李姓男子無照騎機車，後座載著22歲楊姓未婚妻，行經台18線五虎寮橋前時，疑似擦撞前方小貨車，2人當場連人帶車噴飛，楊女倒在對向車道，遭閃避不及的小客車輾過，臟器外露，失去生命跡象，送往聖馬爾定醫院搶救。

據三立新聞報導，警方調查，李男當時疑似超車不慎擦撞前方小貨車左後方，楊女直接噴飛墜落對向車道，遭小客車輾過；李男則是頭部受傷、全身擦挫傷。小貨車、自小客車駕駛以及李男均無酒駕反應，詳細肇事原因，仍待警方進一步調查。

(中時電子報)