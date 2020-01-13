17歲男無照雙載噴飛 22歲未婚妻遭輾肚破腸流 09:132020/01/13 中時電子報 張達智 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 嘉義12日重大車禍，17歲男無照雙載擦撞，22歲未婚妻遭輾肚破腸流。（示意圖，達志影像/shutterstock提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義阿里山昨（12日）發生一起嚴重車禍，17歲李姓男子無照騎機車，後座載著22歲楊姓未婚妻，行經台18線五虎寮橋前時，疑似擦撞前方小貨車，2人當場連人帶車噴飛，楊女倒在對向車道，遭閃避不及的小客車輾過，臟器外露，失去生命跡象，送往聖馬爾定醫院搶救。 據三立新聞報導，警方調查，李男當時疑似超車不慎擦撞前方小貨車左後方，楊女直接噴飛墜落對向車道，遭小客車輾過；李男則是頭部受傷、全身擦挫傷。小貨車、自小客車駕駛以及李男均無酒駕反應，詳細肇事原因，仍待警方進一步調查。 (中時電子報) #噴飛 #小貨車 #未婚妻 #17歲 #無照 #車禍 #肚破腸流 #阿里山 也許您會感興趣 推薦閱讀 鄭運鵬爭取 小貨車載重放寬至5.5噸 04:102020/01/09 地方新聞 林美照暈眩症復發 主因曝光經紀人怒了 08:302020/01/10 娛樂 女賊撞車僅穿內褲 狼狽落跑民眾看傻 13:572020/01/10 時事 降低車禍肇事 台中三分局熱區路口加裝爆閃燈 15:522020/01/10 社會 網紅流出「她的露球照」呼籲投票 5.2萬人暴動：一定回家投！ 16:472020/01/10 娛樂 17歲入行 轉眼逾30個寒暑蔣宗榮一生懸命 用琉璃燃燒生命之火 04:102020/01/11 時尚消費 鶯歌驚傳死亡車禍 自撞分隔島釀1死2傷 15:152020/01/11 社會 尾牙抽中醫藥箱 5員工恐怖下場曝 20:132020/01/12 日常 旅客疑闖越軌道 釀普悠瑪死亡車禍 22:122020/01/12 生活 選後慶祝 小英5＋2產業長多 04:102020/01/13 財經要聞 社會熱門新聞 妹子釣蝦場開腿「手抓海鮮」 網笑：改釣X魚了 - 社會 太正了！BMW美女業務陪試駕 貼身制服氣囊好繃 - 社會 女華僑遭肢解裝箱 下體也被切除劃爛 - 社會 分屍凶嫌疑留遺書 鄰居直呼「毛毛的」 - 社會 網傳妙齡女被灌醉「三管齊射」 慘遭精液嗆死 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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