2020總統大選結束，韓國瑜敗選，今（13）日回到高雄市府上班，與團隊持續努力拚政績。不少挺韓民眾至今仍相當鬱悶，一名七年級韓粉表示，從北農時期就很關注韓國瑜，「很難想像一個人如何用一瓶水一碗滷肉飯完成了國民黨20年都做不到的事」。

該名韓粉表示，自己是七年級生、高雄人，從韓國瑜在北農與王世堅質詢後就很關注他，直到他宣布要入籍高雄林園參選高雄市長，當時就決定要投他，「看著他孤身一人到大三山造勢，看到那一片國旗海，手機螢光揮舞真的很漂亮，打從心底感動，我很難想像一個人如何用一瓶水、一碗滷肉飯完成了國民黨20年都做不到的事」。

選上高雄市長沒多久後，不少人拱韓國瑜出來選總統，該韓粉說，一開始也希望他做好做滿，因為才剛上任就走是原罪，但登革熱經費，高雄負債3000億市府沒錢，一個防疫經費中央也卡，為此韓國瑜還要去中央受極汙辱陪笑臉，誰受的了？

韓國瑜被數落是落跑市長，該韓粉就酸回去說謝長廷與陳菊也沒做滿，且陳菊還留下一堆業障。韓國瑜造勢有機會就去參加，真的發出內心讚嘆，第一次對一個政治人物如此狂熱，因為從未看過一個人可以把造勢辦得這麼歡樂且溫暖。

該韓粉表示，自從韓國瑜宣布參選總統，身邊的人都在攻擊他及韓粉，自己也盡力回擊，1月11日把票投給了韓國瑜，「七年級生的我就只是那高雄支持韓市長60萬之一而已，又能如何？」如今面對韓國瑜要被罷免，自己也只有一張票，只能挺韓市長到最後，盡力而為！

(中時電子報)