塞爾維亞觀眾全力聲援喬柯維奇的雙打比賽。（美聯社資料照）

球王納達爾(Rafael Nadal)在首屆ATP盃團體決賽遭遇挫敗，單打以直落二敗給宿敵喬柯維奇(Novak Djokovic)，還被觀眾搞得很不爽。納達爾說：「部分國家的球迷可能分不清網球與足球的差別，他們有些人不懂得尊重怎麼寫。」

這是國家隊團體戰，納達爾敗戰之後不願參加雙打，最後由喬柯維奇的塞爾維亞摘下冠軍。納達爾不滿塞爾維亞球迷太吵了，他諷刺性地向觀眾比讚，還跑去向主審抱怨。當然喬柯維奇很享受，他賽後說：「這是我職業生涯非常美妙的一刻，沒什麼比得上為國爭光。」

塞爾維亞的體育明星不多，每次喬柯維奇出征重大賽事，幾乎都能看到熱情的塞國球迷拿著國旗聲援。納達爾說：「網球的氛圍不該是這樣的。」決賽於澳洲雪梨開打，澳洲與硬地球場都是喬柯維奇最厲害的地方(澳網7冠史上第1)，相當於他的主場。

喬柯維奇以6-2、7-6打敗納達爾，然後又參加雙打以6-3、6-4獲勝，塞爾維亞總計三戰兩勝擊退西班牙。

(中時電子報)