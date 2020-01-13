伊拉克一座駐有美軍的空軍基地今天遭多枚火箭攻擊，美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）對此表達「震怒」。伊拉克鄰國伊朗近日才釋出可望降低區域緊張訊息。

蓬佩奧在推特上表示：「消息說又有伊拉克空軍基地遭到火箭攻擊，令人震怒。那些不忠於伊拉克政府的團體，對伊拉克主權持續的侵犯舉動必須終止。」

目前尚未有人或組織宣稱犯下今天這波火箭攻擊。伊拉克軍方表示，8枚卡幽沙式火箭（Katyusha）落在巴拉德（Al-Balad）空軍基地，炸傷2名伊拉克軍官和2名空軍士兵。

美國先前曾將這類攻擊歸咎於伊朗撐腰的伊拉克民兵組織。

軍方消息人士告訴法新社，巴拉德空軍基地曾駐有一小群美國空軍特遣人員及美國承包商，但因為過去兩個星期美國與伊朗之間關係緊張升高，大部分美方人員已經撤離基地。

巴拉德空軍基地主要停放伊拉克從美國軍購而來的F-16戰機。

過去幾個月，駐有美軍的伊拉克軍事基地經常遭到火箭和迫擊砲攻擊，這些攻擊大多造成伊拉克軍人受傷，但上個月也導致一名美國承包商喪命。

(中央社)