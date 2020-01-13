聯發科(2454)去年12月營收雙增，成功帶動去年第四季營收達陣財測中段位置，展望首季，因5G SoC(系統單晶片)已經開始出貨，有機會繼續貢獻營運動能，力拚淡季不淡。

聯發科2019年12月營收220.89億元，月增加7.14%、年增加3.28%，不僅是去年第四季的單月新高，也是近3個月的新高水準。

聯發科去年12月營收淡季不淡，市場認為主要原因為5G首款SoC開始出貨，其單價較高，有助於注入營收貢獻。

聯發科受惠去年12月營收的回溫，累計去年第四季營收647.08億元，達陣財測中段班，季減約3.74%，聯發科原先對第四季的營收預估落在618億~672億元。

就2019年全年營收表現來說，累計聯發科去年全年營收為2462.21億元，年增3.43%，為歷史次高表現。

展望2020年，聯發科在5G成功擠進全球前段班，目前也發表了兩款5G SoC，即天璣1000以及天璣800，瞄準旗艦市場和中高階市場，看好大陸市場在5G首波的龐大換機潮，聯發科首季可望淡季不淡，且2020年受惠5G產品、ASIC(客製化晶片)等高毛利率產品出貨增加下，全年營運表現仍有成長空間。

(時報資訊)