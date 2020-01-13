神腦(2450)於昨(12)舉辦年終尾牙，2019年因手機產業加上大環境不佳，使得神腦營收摔下300億元大關，今年正值神腦40周年，總裁林保雍喊出，「40而立」，相信危機就是轉機，對於即將到來的5G，神腦也持續做足基本功。

董事長賴勁麟表示，2019年神腦因為手機資費不好，加上大環境不佳，對營收造成影響，但神腦不能因這樣就鬆懈，未來希望和全體員工一起來面對，讓營運更好。

總裁林保雍則說，在年終尾牙上當然首先要感謝同仁一整年的辛勞，2019年這個行業面對很多挑戰，「大家辛苦了！」，神腦邁入40周年，可以說是「40而立、正值壯年」，現階段業態面臨挑戰，但相信危機就是轉機，2020年市場期待5G的來臨，神腦也將一起來迎接5G、做好準備，5G的營業型態是全新的形式，所以主管將帶領同仁跨業學習，期望可以有新的斬獲，另外，神腦數位創新已經經營5年了，也將可以在5G的領域有所發揮，新的挑戰將在後面。

神腦累計2019年全年營收為288.6億元，相較2018年減少7.6%，摔下300億元大關，為2011年以來新低，主要原因即為智慧機換機週期拉長，加上市場正值5G換機潮前的觀望階段，神腦近5年持續力拼數位轉型，搶攻線上、線下的24小時商機，對於即將到來的5G商機，神腦也早已做足準備，盼藉5G翻轉營運。

(時報資訊)