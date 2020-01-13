鴻海旗下工業電腦廠樺漢（6414）受惠自身業務及旗下瑞祺電、帆宣成長動能暢旺，2019年12月合併營收「雙升」站上百億元關卡，帶動第四季合併營收同步「雙升」、全年營收維持雙位數成長，三者齊創歷史新高，表現優於公司預期。

樺漢2019年12月自結合併營收達100.28億元，月增達37.42％、年增9.1％，帶動第四季合併營收達242.98億元，季增達16.5％、年增5.1％。累計全年合併營收815.38億元，年增18.86％，三者全數改寫歷史新高。

旗下小金雞方面，網安設備廠瑞祺電（6416）2019年12月自結合併營收5.75億元，月增27.95％、年增達15.11％，帶動第四季合併營收14.33億元，季增達18.79％、年增達17.61％。累計全年合併營收44.31億元，年增4.33％，三者亦全數改寫歷史新高。

設備工程廠帆宣（6196）2019年12月自結合併營收26.82億元，月增達20.49％、年增達13.4％。帶動第四季合併營收66.38億元，季增達11.8％、年增9.56％，雙雙改寫歷史新高。累計全年合併營收241.82億元，年減0.95％，仍創歷史次高。

至於ODM廠沅聖（6638）則持續轉弱，2019年12月自結合併營收5.64億元，月減13.26％、年減29.5％，降至近5月低點。第四季合併營收19.65億元，季增4.74％、但年減13.03％。不過，累計全年合併營收76.63億元，年增4.66％，仍創歷史新高。

樺漢董事長朱復銓先前法說時指出，去年第四季為傳統旺季，在工業物聯網、智慧電網及半導體相關業務成長帶動下，預期營收可望成長5～10％，毛利率及營益率則可望持穩第三季的近期高檔。結果第四季營收季增達16.5％，表現優於預期。

展望今年，朱復銓表示，品牌業務將由智慧工廠及軌道交通業務帶動，系統整合業務持續受惠半導體業務需求增溫，目前在手訂單已達新高，ODM/JDM業務則由智慧家居、網安設備需求帶動，營收保守目標至少成長5～10％，毛利率及營益率可持續改善。

朱復銓亦揭示集合、整合、融合等集團3大發展階段，表示目前進入整合階段，預期今年中可完成整合，邁向由系統整合商帆宣主導、樺漢子公司技術支援的融合階段，提供客戶智慧製造、樓宇及家居、零售、運輸、消防等完整的智慧化解決方案。

(時報資訊)