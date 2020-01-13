受到大陸新車銷售市場低迷，使得麗清(3346)2019年合併營收41.22億元、年減6.38％。麗清表示，麗清為配合主要客戶在地化生產的訂單需求，自2018年第3季起陸續增加武漢、上海新廠產線布建與研發團隊，也將於台灣興建桃園觀音廠房，而由於LED車燈模組從研發設計、認證取得至產品量產期間長達1至2年左右，因此，在未量產出貨貢獻營收前，皆須直接面對新廠建置初期成本費用增加及學習曲線成本，導致2019年營運表現不如預期。

公司指出，汽車產業朝向節能減碳、智能化發展，麗清與主要客戶包括小糸集團、華域集團、大茂偉瑞柯等一同投入LED車燈、智能車燈領域。受惠於平均每車配備LED車燈的滲透率持續提升，且車燈加入更多光學與電子設計等具複雜化功能設計，有助於麗清汽車部未來接單。

展望2020年，第1季整體營收到農曆春節工作天數較少影響，影響單季表現。而因應客戶需求及未來營運發展，今年將於台灣興建桃園觀音廠房，目前也已接獲汽車智能車燈相關零組件產品訂單，最快於可於今年第2季開始試量產。

(時報資訊)