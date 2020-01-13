網家(8044)2019年第4季受惠於雙11、雙12帶動，單季營收破百億元達114億元歷史新高；累計全年營收388.84億元，年成長12.4%，也創歷年新高。

每年第4季為電商旺季，除了雙11、雙12外，年終採購也刺激消費提升。網家旗下PChome 24h購物於雙12檔期銷售動能強勁，且2020年農曆新年較往年提早，故家電汰換、尾牙採購、年節禮贈、新年治裝等市場需求提前發酵，尤以家電、通訊、食品及美妝保養類別銷量大幅增加。雙12首度舉辦全視角概念體驗演唱會，結合娛樂及購物元素，創造線上、下互動銷售，刺激年輕族群消費動能。

網家為滿足消費者360度生活全方位需求，擴大營收來源，積極推動跨界合作，增添品牌競爭力，除了攜手世界金牌「福灣巧克力」與國際時裝品牌「APUJAN」，獨家銷售聯名款巧克力，更與17Life合作推出「電子票匣」服務，首波開賣近百個品牌，匯聚300種美食、住宿、美體、體驗及旅遊票券，透過嚴選線下商品，強化O2O體驗。此外，旗下Pi拍錢包與玉山銀行推出「玉山Pi拍兔Debit卡」簽帳金融卡，消費版圖擴大至年輕族群，為營運注入全新能量。

迎接農曆新年，PChome 24h購物1月陸續推出「2020愛你愛你喔」、「呷辦桌 除舊佈新都來PChome！」、「春節24h不打烊」等檔期活動，提供36大銀行最高回饋26.88%、百大品牌最高回饋16%等優惠活動，在春節市場需求旺盛下，樂觀看待營運表現。

(時報資訊)