2020大選結果正式出爐，國民黨韓國瑜敗給了民進黨蔡英文。也讓兩岸關係的未來走向再添變數。對於選舉結果，中國大陸上海國際問題研究院特聘研究員周志懷舊表示，選後兩岸對立對抗將日益加深，且台灣內部面臨「5種對立」也將可能激化，變成台灣不得不面對的危機。

港媒《中評社》昨( 13日)PO出專欄報導，專訪周志懷對於台灣2020總統大選的看法。周說，選後蔡英文的兩岸政策有以下觀察點：

第一，蔡英文是否以「漸進台獨」為己任，繼續升高敵意，堅持與大陸對立對抗？

第二，蔡英文會否與基本教義派保持距離，包括她如何管控自稱為「務實台獨派」的賴清德們？

第三，是否與美國「沆瀣一氣，甘為美國棋子，配合美國遏制大陸？」。

第四，是否依法(反滲透法)，切斷兩岸民間交流？

周志懷並認為，未來四年，台灣社會分裂將進一步加劇。台灣將面臨五大對立加劇，且將是只增不減，分別是「藍綠對立、世代對立、族群對立、價值對立、階級對立」將導致社會更加分裂。

(中時電子報)