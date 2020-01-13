美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）今天表示，在漫長的翻譯過程中，中國對第一階段貿易協議所許的承諾不變，協議文本於本週在華府簽署後就會公布。

梅努欽告訴福斯新聞頻道節目Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo，去年12月13日達成的協議，仍要求中國每年購買價值400億到500億美元美國農產品，接下來兩年增購總值2000億美元美國商品。

梅努欽表示：「翻譯過程沒有改變一切。我不知道謠言是從哪裡來的。」

「我們所經歷的翻譯過程，我認為我們說是真的技術問題。而文本將在本週公布，因此我認為會是簽署當天，我們會公布英文版。」

他還說：「屆時大家會看到，這是一項非常廣泛的協議。」

中國商務部9日宣布，中國國務院副總理劉鶴將於13日至15日訪問華府，與美方簽署第一階段貿易協議。

白宮官員10日曾說，最終中文版本尚未完成，不過已邀請200多人出席15日在白宮的簽署儀式。

(中央社)