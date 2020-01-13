去年工具機產業深受貿易戰影響，表現低迷，東台(4526)指出，美中貿易戰將步入首階段協議簽署，新能源車、航太及5G發展都可望刺激需求，2020年電子設備產業預測應可重返獲利的軌道。

東台2019年營收109.97億元，年減5％，但仍維持百億元之上。市場面表現，以台灣、大陸為主要市場，約占51％，亞洲其他地區則約21％，歐美地區則占28％，歐洲與亞洲其他地區市場營收占比提升，減緩美中貿易戰造成的影響。

美中貿易戰本周可望完成首階段協議簽署，製造業有機會重啟停滯的投資，加上全球汽車產業加速轉型為新能源車，預估將帶來一波新的設備需求。雖然目前下單力道不夠強，但可感受市場信心逐步回穩，至於航太產業，仍維持穩定的需求，原有的航太產業客戶也陸續下單，東台接單亦有逐漸回溫的跡象。電子設備產業因5G基地台建置，與各家手機大廠紛紛推出5G手機產品，提升印刷電路板製程設備的需求，電子設備產業今年將步入佳境。

市場拓銷面上，「IPC 2020美國國際線路板及電子組裝展覽會」將於2月4-6日在聖地牙哥舉行，本次展覽東台看好5G需求將帶動營運升溫，展覽主題為5G生產與智慧製造解決方案。5G生產解決方案主打高精度各軸獨立鑽孔機、成形機，以及應用於BGA加工的高精度線性馬達鑽孔機；智慧製造解決方案以東台整線管理系統TLM協助客戶遠端管理設備稼動率與機台異常情況，並提供多種製程監控sensor，降低客戶生產異常報廢，以數據協助產線優化，進而提升整體生產效率。

(時報資訊)