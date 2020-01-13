立委選舉結果出爐，「小燈泡媽媽」王婉諭當選不分區立委，為卻遭到網友在網路上狠嗆，揚言「牠還有兩個可以被砍」，由於內容非常不堪，王婉瑜已將留言截圖，經過和律師討論後，今天上午九點前往內湖分局西湖派出所對網友提告。

王婉諭昨天在臉書發文表示，前天深夜，有許多朋友私訊一張留言截圖到她的粉專，內容使用非常不堪的字眼，甚至揚言「牠還有兩個可以被砍」。昨天一早，她便對此先和律師們討論應該如何處理。

王婉諭指出，她能理解，選舉過後，敗選的一方心情難免受到影響，但她仍想告訴大家，選舉已經結束了，應該擁抱彼此，一起往前走，而不應該彼此撕裂、互相對立。她說，「我們都還是台灣人，未來仍要一起生活在這個島嶼上」。

王婉諭表示，但她也想告訴這位網友，這樣的留言是非常非常過分的，身為一個媽媽，她一定會保護她的孩子，若危急到小孩安全，將採取必要的法律行動。因此決定今天上午前往內湖分局西湖派出所提出告訴。

(中時電子報)