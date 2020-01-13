回高雄拚市政！韓國瑜10 點開記者會 09:172020/01/13 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市長韓國瑜。(中時資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020總統大選結束，高雄市長韓國瑜表示今（13）日將回到高雄市政府上班，預計10點將召開記者會。 (中時電子報) #2020大選 #總統 #立委 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 #國民黨 #民進黨 #親民黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 呼籲基隆選民 下架民進黨 宋瑋莉怒批民進黨無反省能力 04:102020/01/09 地方新聞 社論／摘下民進黨權力魔戒系列 1不能讓民進黨國會過半！ 04:102020/01/10 時論廣場 直播》不斷更新／蔡英文得票突破800萬！突破馬英九障礙！ 16:212020/01/11 政治 不斷更新》區域立委當選名單 17:392020/01/11 政治 蔡英文狂勝 成為黨內權力最大的人 21:342020/01/11 政治 2020立委選舉當選名單總覽 23:102020/01/11 政治 面對派系權鬥 要當有牙的老虎民進黨定於一尊 蔡將重掌黨機器 01:512020/01/12 政治要聞 羅智強怒國民黨每逢失敗必說要改革 最後都敗在4個字 18:302020/01/12 政治 庶民五虎將 轟罷免是政治追殺 04:102020/01/13 政治要聞 吳敦義不下台，國民黨不會好 04:102020/01/13 時論廣場 政治熱門新聞 不是韓國瑜來選會贏？他點破蔡英文打王牌 - 政治 顏寬恒到底怎麼輸的？名嘴揭關鍵 - 政治 民進黨立委過半是好事？趙少康竟這樣說…有原因 - 政治 2020大選藍營慘輸不意外？趙少康驚爆這點 - 政治 韓為何大輸？陸權威學者分析4大核心原因！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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