美股10日開高走低，台股則是總統大選後第一天，13日開在12,069.61點，上漲44.96點，台積電（2330）開在342元，上漲2.5元，離岸風電如潤泰材（8463）、世紀鋼（9958）等、生技股如美時（1795）等綠贏概念股，以及台積電概念股如漢唐（2404）等股價向上，台股演出謝票行情，指數早盤開高後震盪。

中美第一階段協議文本及簽約儀式已準備完成，且川普再次唱多股市，帶動道瓊指數盤中突破29,000點大關，不過，美方宣布對伊朗進行新一輪制裁，且非農就業小幅不如預期，使得美債殖利率下滑，拖累整體金融股表現，四大指數震盪走低尾盤收黑。

元富投顧指出，從盤面來觀察，大盤融資餘額，近兩個月來雖增加，但增加幅度，仍未超過指數的漲幅，顯示一般投資人並未大幅進場，融券餘額部分短線雖減少，但仍維持在71萬張，顯示籌碼面屬於冷靜階段，投資人還在等待，有利台股中期多方架構。

展望元月行情，元富投顧建議，以量大股為重要觀察，包括5G概念的電子元件股，半導體上游產業，加上高價族群，都是觀察重點，目前選股重汰弱留強，個股短線要站穩月線的，才考慮進場。

國際股市雖紛紛擾擾，但美國股市依然創下歷史新高，顯示市場信心和資金依然充沛，中東局勢可密切觀察，目前傾向屬於短期效應。短線操作以鼠年展望佳族群為主，放在半導體設備、工具機、LED和IC設計族群，中期可進場，量大熱門股包括家登、亞德客-KY、晶電和原相。

(工商 )