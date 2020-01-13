國民黨2020總統立委大選慘敗，黨內改革聲音再起。前民進黨立委林濁水提及蔣萬安以及江啟臣，認為國民黨處境雖慘透了，還不必對未來完全絕望。

2020大選國民黨慘敗，多位青壯派民代昨至黨中央嗆聲。台北市議員羅智強等青壯派射出改革三箭，要求黨主席吳敦義請辭主席與不分區立委，不分區立委吳斯懷也應自己請辭，讓台南市議員謝龍介順利遞補。

當選台中市第八選區立委的江啟臣也在開票當晚表示，這次選舉結果顯示國民黨已與時代脫節，所有的黨內同志必須徹底檢討，黨內結構必須脫胎換骨，國民黨更需要全面改革。

林濁水則在臉書指出，蔣萬安以及江啟臣當選了，於是國民黨情境是，救不了陣勢崩潰但僥倖保住幾個零星的，足堪將來再戰的碉堡。他認為國民黨雖慘透了，還不必對未來完全絕望。至於吳敦義，林濁水說與其罵他自私，不如說他是昏聵了。

(中時電子報)