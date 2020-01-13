美國國防部長艾斯培（Mark Esper）昨（13）日承認，沒有證據顯示，美國日前狙殺的伊朗二把手將軍蘇雷曼尼計畫攻打4間美國大使館，打臉川普之前的說法。

美國總統川普3日下令美軍使用無人機刺殺伊朗「伊斯蘭革命衛隊」指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），引爆美伊衝突，川普及官員稱有情資顯示蘇雷曼尼正密謀攻擊美軍及外交人員，對美公民造成「立即威脅」，欲藉此正當化「斬首」行動。其後川普又於10日在福斯新聞（Fox News）節目上爆料，稱他相信攻擊可能包括「4間美國大使館」，其中一座還是美國駐伊拉克巴格達大使館，。

不過這項說法隨後遭多名官員打臉。路透社報導，美國國防部長艾斯培周日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）專訪時坦承，沒有看到確切情資顯示伊朗打算攻打4間美國大使館，不過他也替川普緩頰，「總統指的是，可能還會有針對大使館的其他攻擊，我也認同這項觀點，總統並不是說有具體證據。」

(中時電子報)