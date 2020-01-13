太景*-KY(4157)子公司太景北京收到大陸藥品審評中心對TG-1000臨床試驗申請前溝通交流會議的審查結果，確定免召開面對面溝通會議，2月底前可逕送正式臨床試驗許可(IND)申請。

太景董事長暨執行長黃國龍表示，CDE同意免召開溝通交流會的意義在於，太景先前所遞交的文件資料已足夠完整，官方沒有重大意見及問題，因而不需召開面對面會議進行當面溝通和釐清，僅需就細節小部分進行書面答覆。因此，太景將依CDE建議，彙整書面資料後，於二月底前正式遞交TG-1000的臨床試驗許可申請。

黃國龍表示，大陸申請臨床試驗法規為默示許可制，太景於二月底遞交臨床試驗許可申請後，若CDE未於60個工作天內要求補件，則五、六月即可展開第一期臨床試驗。接續中國大陸的臨床試驗許可申請後，太景也將依計畫於3月底前提出美國臨床試驗許可申請作業。

流感抗病毒新藥TG-1000為全新作用機轉的核酸內切(酉每)抑制劑，與日本新上市的日本鹽野義抗流感藥物baloxavir marboxil（Xofluza）效果相當，可有效阻斷病毒的複製與傳播。動物試驗數據顯示，TG-1000的安全性更高，且藥物的血中濃度更佳，不易受流感病毒突變而產生抗藥性，此為TG-1000的最大優勢。

(時報資訊)