根據周一公布的一項備受關注的民調，在造成28人喪命、摧毀2,000間房舍的野火持續延燒下，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）的支持率已大幅下滑。

莫里森因對這場空前危機的反應遲鈍而遭到猛烈抨擊，他甚至在野火燎原之際與家人一同前往夏威夷度假。莫里森周日坦承犯了一些錯，他在接受澳洲廣播公司訪問時表示：「有些事我本來可以處理得更好」。

根據Newspoll從上周三到周六對1,505名選民所進行的民調，莫里森的支持率下挫8個百分點，從45%大跌至37%，創下自2018年8月贏得自由黨黨魁之位以來的最低點，已被在野黨工黨領導人艾班尼斯（Anthony Albanese）超越。艾班尼斯的支持率從40%升高至46%。

在「兩黨擇一」的民調中，工黨亦已超越莫里森所屬的自由黨-國家黨聯盟（Liberal-National Coalition），為去年5月澳洲大選以來首見。

(時報資訊)