總統大選結果執政黨勝選，市場預期台股今天將上演慶祝行情。上周五台股收復十日線、月線，站回所有短期均線及12000點關卡。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，中美第一階段貿易協議預計將於近期簽署，同時很快開始第二階段協議，也挹注市場穩定的力量。

廖哲宏表示，隨著法說季節的到來，指標企業法說陸續登場，料相關重量級企業針對半導體第一季展望，以及整體科技產業2020年展望仍將是市場關注焦點。整體而言，我們仍然樂觀看待科技產業，受惠5G手機的帶動以及產業庫存回到健康水位，預期半導體第一季淡季不淡，整體台灣科技企業獲利2020年將達17%年增長。另一方面也由於有工廠出現火災，也恐讓原本供不應求的記憶體產業供應更加緊俏。

對於登場的CES展，廖哲宏表示，我們認為展出的重點為「智慧化」：過去十年大趨勢為物聯網，而今，智慧連網定義了當今的裝置生態系統，從智慧型手機和電視等，到智慧家庭解決方案的不斷擴展，使得智慧生活空間成為現實。

在相關投資機會上，廖哲宏分析，在接下來的十年，隨著5G網路的進展以及人工智慧的創新應用，連網智慧的動態將迅速成長，推動消費科技產業持續前進，進一步提升消費者的體驗、安全性以及醫療，未來自駕車或是數位醫療都會是在此概念下的趨勢發展。

回到投資面，廖哲宏表示，隨著大盤來到高檔、台股各類股評價提高，選股更顯得重要。現階段仍看好人工智慧、雲端、5G、車用電子、無線耳機、半導體及缺貨漲價概念股。至於在後市觀察指標上，則可留意美中貿易協議進展、美伊衝突以及中國肺炎。

(時報資訊)