洪慈庸為何落選？韓黑議員點出這項因素 09:292020/01/13 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 無黨籍立委洪慈庸。（盧金足攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市立委第三選區翻盤，國民黨立委當選人楊瓊瓔成功復仇，擊敗尋求連任的無黨籍立委洪慈庸。對此，韓黑的桃園市議員王浩宇直言洪慈庸敗選最主要原因就是地方選服做不好，才給楊瓊櫻勝選的機會。 王浩宇在政論節目《年代向錢看》上表示，洪慈庸之所以落選，其實地方上對她最多的批評就是「不服務」。因為一開始時代力量的態度就是你要我去辦徵件、特件或是我的家人要去監獄探望能不能幫忙什麼的，時代力量是不幫忙的，也因為這些因素，造成洪慈庸落選。 (中時電子報) #洪慈庸 #楊瓊櫻 #時代力量 #台中市 #韓國瑜 #蔡英文 #2020大選 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 呼籲基隆選民 下架民進黨 宋瑋莉怒批民進黨無反省能力 04:102020/01/09 地方新聞 社論／摘下民進黨權力魔戒系列 1不能讓民進黨國會過半！ 04:102020/01/10 時論廣場 直播》不斷更新／蔡英文得票突破800萬！突破馬英九障礙！ 16:212020/01/11 政治 不斷更新》區域立委當選名單 17:392020/01/11 政治 蔡英文狂勝 成為黨內權力最大的人 21:342020/01/11 政治 2020立委選舉當選名單總覽 23:102020/01/11 政治 面對派系權鬥 要當有牙的老虎民進黨定於一尊 蔡將重掌黨機器 01:512020/01/12 政治要聞 羅智強怒國民黨每逢失敗必說要改革 最後都敗在4個字 18:302020/01/12 政治 庶民五虎將 轟罷免是政治追殺 04:102020/01/13 政治要聞 吳敦義不下台，國民黨不會好 04:102020/01/13 時論廣場 政治熱門新聞 不是韓國瑜來選會贏？他點破蔡英文打王牌 - 政治 如何看蔡英文連任？陸學者點出台灣5大危機！ - 政治 吳斯懷拒辭不分區 朱學恒一句突破盲點 - 政治 回高雄第一天上班 韓國瑜：向市民道歉 - 政治 拚政績！韓國瑜銷假回高雄市府上班 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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