台中市立委第三選區翻盤，國民黨立委當選人楊瓊瓔成功復仇，擊敗尋求連任的無黨籍立委洪慈庸。對此，韓黑的桃園市議員王浩宇直言洪慈庸敗選最主要原因就是地方選服做不好，才給楊瓊櫻勝選的機會。

王浩宇在政論節目《年代向錢看》上表示，洪慈庸之所以落選，其實地方上對她最多的批評就是「不服務」。因為一開始時代力量的態度就是你要我去辦徵件、特件或是我的家人要去監獄探望能不能幫忙什麼的，時代力量是不幫忙的，也因為這些因素，造成洪慈庸落選。

(中時電子報)