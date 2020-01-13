ANSYS於上周舉行的CES 2020（美國消費性電子展）展出加速未來行動革命性的全方位模擬解決方案，於展會中展出的產品正在形塑連網、自動、共享和電動運輸工具的轉型。

從新創業者到業界巨擘如BMW和福斯汽車（Volkswagen Motorsport）等都仰賴ANSYS領導業界的模擬解決方案，帶動產品開發並加速推出安全可靠的產品。ANSYS在CES的攤位上展出破紀錄的Volkswagen Motorsport ID.R電動賽車、自電動連網機器人、互動式動態顯示（Interactive Kinetic Display）、互動式觸控螢幕示範站等。

ANSYS的Mobility Tour將以互動方式向與會者說明目前的合作計畫，這些計畫正在形塑自動化、5G和電氣化領域的新興創新。

ANSYS技術長Prith Banerjee表示，整個運輸產業正面臨福特T型車（Ford Model T）和萊特兄弟首次試飛以來最大的革命 – 只有模擬能克服相關的龐大挑戰。ANSYS是全球模擬技術的領導業者，擁有全世界最受信賴的模擬技術。我們非常期待於CES展示領導業界的解決方案和合作夥伴。

(工商 )