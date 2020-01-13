Jada辣秀好身材。(圖／翻攝自Jada的IG)

「功夫皇帝」李連杰和妻子利智婚後育有2女，日前讀哈佛大學的學霸長女Jane，受邀參加巴黎名媛舞會，和邱淑貞長女沈月同場比美，顏值絲毫不輸受到關注，而不讓姊姊專美於前，李連杰二女兒Jada，曬出火辣近照，越來越有女人味，引起熱議。

李連杰二女兒Jada目前就讀美國知名高中「菲利普斯學院」，又顏又有頭腦的她，近日曬出在夏威夷海邊的美照，穿著細肩帶低胸小可愛搭短裙的她，辣秀傲人上圍和纖細蠻腰，好身材吸引網友目光，大讚她完全不輸姊姊，一樣漂亮。

(中時電子報)