全球領先的安全科學公司UL宣布GE家電（GE Appliances）是全球第一家使用UL IoT安全評等（UL IoT Security Rating），為其連網產品進行測試的家電品牌。

UL IoT安全評等是針對消費性物聯網（IoT）產品，提供資安驗證及評等的解決方案，旨在協助製造商和開發商，透過最佳實務（best practice）來評估產品的安全等級，以證明產品完成資安的盡職調查（security due diligence）。這將有助於提高產品在資安表現的透明度，並幫助消費者在選購時能有所辨別，做出明智的決定。

在進行的合作中，UL正在測試和評估GE家電所有的連網家電產品，包括洗碗機、洗衣機、烘乾機、冰箱、烤箱、熱水器和軟水機，以展現其產品本身、GE家電行動應用程式（APP）及雲端，皆兼具基本的資安能力和消費者資料保護。

UL IoT安全評等將產品區分為五個等級，依序為銅、銀、金、白金和鑽石。經過驗證的產品將依其達到的級別，獲得一個專屬的UL檢測驗證標誌，並由UL進行持續性的評估。專屬的UL 驗證標誌代碼會登錄在UL公開的認證網站上。獲得UL驗證標誌可以賦予產品差異化的競爭優勢，並在產品、包裝、行銷和零售環境中展示。

根據UL IoT安全評等，產品將依照重要的基礎安全性能要求進行評估。這些安全性能符合全球產業框架及最佳實務，例如美國國家標準與技術研究（NIST）：安全物聯網設備之核心網路安全特徵基準；物聯網設備製造商的起點（NISTIR 8259草案），歐洲電信標準協會（ETSI）：消費者物聯網的網路安全（ETSI TS 103 645）和保護數位經濟委員會：物聯網設備基準安全C2共識（CSDE C2共識）。

UL IoT安全評等也有助於證明安全的合規性，以達到合規的基礎門檻，滿足在美國加州和俄勒岡州1月1日生效的第一本具有法律約束力的消費者物聯網法案中的要求。

UL全球副總裁暨家電空調製冷暨燈具部總經理Todd Denison表示，一個多世紀以來，UL一直為GE家電提供安全服務。透過IoT安全評等，我們擴大對GE家電在網路安全領域的支援，同時幫助他們實現在智慧產品發展上優先考慮消費者資安的目標。

GE家電智慧家居解決方案副總裁Shawn Stover表示，GE家電致力於確保連網設備的安全性和消費者的資料保護。我們將全面的安全原則納入我們的產品開發過程，並進行安全性漏洞測試，鼓勵安全研究人員提供回饋。面對瞬息萬變的網路安全風險，我們相信增加第三方的保障，以及在整個產品生命週期投入UL IoT安全評等，將有助於GE家電在應對產業安全風險的同時，始終將客戶的安心放在首位。

UL物聯網安全解決方案除了IoT安全評等，還包括UL網路安全保障計畫、IEC 62443認證和安全培訓及諮詢服務，這些將滿足物聯網產業和生態系統的安全需求。

(工商 )