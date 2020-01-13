安馳科技（3528）公佈2019年12月份營收為新台幣3.78億元，較2018年同期增加54.4％，主要在於公司今年推出的雲端與邊緣運算整合、5G高速傳輸及人工智慧物聯網（AIoT）產品等高階整合方案出貨量明顯增加，帶動ADI與賽靈思（Xilinx）兩大代理產品線銷售業績均較去年同期成長4成以上。

安馳表示，在賽靈思（Xilinx）代理產品線方面，公司2019年起主攻雲端運算、5G高速網路傳輸及邊緣運算等高階應用市場。其中，在雲端運算加值服務的市場方面，隨5G傳輸技術快速發展，美國與中國網路龍頭大廠紛紛加速超大型資料中心的建置計劃，賽靈思可程式邏輯晶片（FPGA）產品線，已成功切入大型資料中心的雲端運算供應鏈，FPGA整合方案出貨量比重提升，帶動Xilinx產品線2019年整體出貨量較2018年同期增加約1成。

安馳表示，在5G高速傳輸方面，公司整合Xilinx的FPGA及2019年開始代理，業界第一個可支援5G傳輸的整合性射頻晶片（RFSOC），為客戶導入5G通訊及國防航太等高階應用市場，目前與客戶進行產品的可靠度測試及認證，預計今年第三季開始放量出貨，公司未來將進一步拓展5G全頻域系列的通訊應用方案產品，進一步優化公司產品組合。

另外，在雲端及邊緣運算整合市場方面，公司預計今年第三季開始推出Xilinx採用台積電先進的7nm製程開發的新一代Versal系列自行調適加速平台ACAP（ Adaptive Compute Acceleration Platform），並可望切入各類公私有雲的加速應用，Xilinx代理產品線今年仍將成為公司主要的發展動能之一。

安馳進一步表示，2019年ADI產品線主攻人工智慧物聯網（AIoT）市場，推出各種客製化的智能整合方案，搭配近期推出的時效性網路方案（TSN-Time Sensitive Network），整合即時影音串流與即時控制終端設備，推出具備人工智慧功能的同步多工網路系統，應用在工控自動化、智慧監控及車用傳導系統，近期已完成國際工業電腦(OR工控自動化)大廠的平台驗證，今年出貨量可望逐季成長。

安馳對未來展望持審慎樂觀的看法，主要在於公司近期調整產品策略，將主要代理產品升級為整合方案，聚焦人工智慧物聯網（AIoT）、雲端與邊緣運算、及5G傳輸等三大新興應用領域，公司整體出貨量穩健成長，有效降低電子產業淡旺季及國際市場變化對公司營運的影響，公司未來將進一步研發推出結合軟硬體的客製化整合方案，除深耕工控自動化領域外，並可望拓展至車載、金融及國防等更高技術門檻應用市場，為公司中長期營運再添成長動能。

(工商 )