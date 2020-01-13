行車記錄器「PAPAGO!」廠研勤(3632)去年12月雙衰退，累計2019全年營收年減16.96%，展望2020年，研勤力拚透過既有車安產品以及人臉辨識可望進入需求爆發期，研勤盼2020年能重回營收成長動能。

研勤2019年12月合併營收為2816.6億元，相較2019年11月減少37.9%，也較2018年同期減少51.87%，累計2019全年營收為6.26億元，年減16.96%。

2019年研勤持續在轉型的階段，其中包括調整車安產品的市場佈局，擴大非中國地區銷售比重與加強產品既有功能，同時全力衝刺人臉辨識的在中彰投中小企業的收案數量與其他領域新客戶的開發，公司進一步指出，擁有高精準度、高資安規格與高性價比的「Face8台灣臉霸」推案順利，主攻台灣國內金融大型企業、健身中心與長照機構，有助公司營運重回成長軌道。

根據市調機構Mordor Intelligence預估，2019至2024年人臉辨識市場年複合成長率將達12.5%，2024年市場規模可達90.6億美元，除了硬體設備外，也將帶動辨識解讀軟體的需求，「Face8台灣臉霸」精準度高達99.32%，台灣本土廠商實際辨識量為全國最大，其動態情境與低光源環境下亦不影響其準確性，研勤今年將持續全力衝刺「Face8台灣臉霸」業務，提高營收佔比，目標兩年內車安與人臉辨識營收比達5：5之水準。

研勤表示，在既有車安產品業務上，著重於調整銷售地區與提升功能的改革上，目前持續降低大陸地區的出貨，以及強化原有功能，未來行車記錄器將更進一步強調「星光夜視」及「前後雙錄」兩項重點。透過轉型、整頓、升級，研勤盼2020年能重回營收成長動能，人臉辨識今年可望進入需求爆發期，刷臉應用從初期的考勤打卡將提升至更嚴謹的支付驗證，行車安全已是全民共識，未來將更著重在影像的精細度上，研勤從車安產品、人臉辨識兩大領域雙管齊下，將使集團營運更穩定健全。

(時報資訊)