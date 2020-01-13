總統大選後的第一個交易日，金融股扮演穩盤角色。國泰金（2882）和兆豐金（2886）領漲，而中信金(2891)、開發金（2883）、富邦金(2881)也都力守平盤之上。

2019年全年金控股整體獲利3500億元，年增近2成。中信金12月單月自結稅後獲利11.7億元，EPS 0.06元；2019年稅後淨利436億元，EPS 2.2元。中信銀12月稅後淨利21.9億元；台壽保12月自結稅後虧損10.3億元。其中，台壽保虧損主因為新台幣升值1.3%，避險成本提高，以及增提外匯準備金所致。

法人認為，考量國內資金環境過剩，台幣利差維持收斂格局，國銀淨利息收入增長動能仍須仰賴外幣部位，中信銀美元占比高於同業，且資產配置靈活，有助於淨利息收入表現；隨著主要國家貨幣政策維持寬鬆，以及政策引導台商資金回流，預期後續財富管理需求逐步浮現，中信銀財富管理比重高，可望較同業受惠。

富邦金去年12月單月自結稅後獲利2.2億元，EPS 0.02元；2019年稅後淨利587億元，EPS 5.48元。富邦人壽12月自結稅後虧損17.4億元；北富銀12月自結稅後獲利6.8億。其中，人壽12月虧損主要受到一次性增提外匯準備金30億元的影響；然而，隨著外匯準備金提升，有助於2020年避險彈性增加，可望降低整體避險成本。富邦人壽利變保單準備金占比較同業高，宣告利率調降有助減低負債成本；長天期債券殖利率止穩向上，可望帶動2020年新錢投報率提升。

(時報資訊)