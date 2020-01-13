記憶儲存品牌廠廣穎電通(4973)2019年12月以及去年第四季營收，雙創2019年高點，2019年全年營收為38.44億元，年減14.42% ，但去年前三季獲利逆揚。

廣穎去年12月營收3.75億元，月增率8.7%，年增率18.33%，2019年第四季營收10.71億元，季增10.4%，單月及單季營收皆為去年新高紀錄。

受國際情勢連年不穩定與強勢美元干擾，新興國家的經濟與消費力屢受衝擊，致廣穎過往幾年營運表現遭遇逆風。但透過近兩年來徹底執行的「市場調整」與「產品結構多元化」策略，輔以「品牌力」的不斷積累，營運績效翻揚。

廣穎近年來逐步降低新興市場銷售比重，轉而進攻美國、歐洲、日本等先進國家市場，使毛利率與獲利均有斬獲。同時，展開多角化經營策略，積極耕耘「工控」、「B2B通路」，以及「電子商務平台」三大領域，挹注營運績效。

展望2020年，廣穎電通將延續2019年以來所致力的「市場調整」與「產品結構多元化」策略，期望帶動業績持續成長。

(時報資訊)