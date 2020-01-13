2020總統大選於1/11公開最後結果，除了總統大位外，政黨票部分也非常受到關注，其中，時代力量以109萬8044票、7.75%得票率，取得立委3席次，小燈泡母親王婉諭因此成為國會新成員，不料，卻有王姓女網友不滿結果，到王婉諭的臉書留言「還有2個可以被砍」，引發外界一致撻伐，音樂人兼兩性專家許常德也氣極發文，力挺小燈泡媽提告，沉痛表示台灣開放民選已很多年，「還沒出現這麼喪心病狂的爛貨」。

許常德臉書po文。(翻攝自許常德的地下手記臉書)

許常德為了小燈泡媽媽王婉諭在臉書公開開罵！許常德貼出王姓網友的留言截圖，對方不滿余天、林昶佐、王婉諭等人當選，竟寫下：「沒關係，牠還有兩個可以被砍」，讓許常德怒極公布她的臉書頭像，直接開罵「台灣之恥」，並支持王宛諭提告，「不能有這種敗類在台灣囂張」。

據悉，對方已關閉臉書，許常德仍覺得憤怒難平，表示台灣選舉這麼長時間以來，「還沒出現這麼喪心病狂的爛貨，都什麼年代了，還這種程度」，還爆料有別的網友說小燈泡媽媽「是靠女兒的死選上的，簡直「沒家教到海邊」，但也表示這樣的人應該是少數，盼眾人別太恐慌跟氣憤，最後補刀：「誰被這種人支持誰倒楣」。

(中時電子報)