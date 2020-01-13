攝護腺疾病是男人專屬疾病，據統計顯示，過去主要發生在65～85歲的男性身上，現在有年輕化的趨勢。 不過，因為泌尿道症狀多會發生在老年人身上，所以，很多人會以為是生理自然老化的現象，而不去理會、不治療，甚至把習慣當成自然，如此一來，很容易造成病患延遲就醫；如果是惡性攝護腺癌，很可能會錯過黃金治療期，後果不堪設想。

耕莘醫院泌尿科主治醫師廖俊厚表示，攝護腺疾病可以分為良性攝護腺肥大、惡性攝護腺腫瘤，以及攝護腺急性或慢性發炎三大類，由於良性攝護腺疾病、惡性攝護腺腫瘤初期的症狀很類似，像是頻尿、夜尿、急尿、尿流細小等泌尿道的症狀，在惡性的攝護腺癌早期或是良性攝護腺肥大症患者身上都很常見。

根據門診統計數據發現，過去40歲左右的男性，約有10％的人有攝護腺肥大問題，到了80歲時比例高達80％；但如今40歲左右的男性，罹患攝護腺肥大的比例大幅升高，50歲以上的男性發生率更超過50％，65歲以上的男性中則有70％的比例有攝護腺肥大，甚至有正值壯年、年僅38歲的男性，也出現攝護腺肥大的狀況。

追究原因，應該與國人的飲食習慣西化有關，愛吃高油、高脂的西式食物，導致門診中年輕的攝護腺疾病患者越來越多，就連攝護腺疾病中最致命的攝護腺癌的死亡數字也跟著攀升。

廖俊厚解釋，攝護腺疾病年輕化的原因，主要與年齡老化以及罹患性病最有關係，另外，最新研究也發現，如果男性患有高血壓、高血脂、糖尿病、肥胖等慢性病，攝護腺疾病發生的比例也會增加。

原因1：身體年齡提早老化

攝護腺疾病是老年男性的長壽病，雖然攝護腺疾病多半與遺傳有關，但年紀還是攝護腺疾病的最大因素。研究指出，年紀越大，攝護腺疾病的罹患率也越高，因為隨著身體老化，受到男性荷爾蒙的刺激，會導致攝護腺細胞增生，就容易造成攝護腺疾病，例如最常見的攝護腺肥大，還有致命的攝護腺癌。

不過，現代男性因為飲食過度西化或是營養品補充過量，身體年齡都提早老化了，導致攝護腺疾病的發生年齡提早，有越來越年輕化的趨勢。

原因2：罹患性病

研究指出，有多重性伴侶的男性，特別是患有淋病的人，比較容易罹患攝護腺癌。在過去的研究中，人們知道有多重性伴侶的女性，如果患有性病，罹患子宮頸癌的機率將會增加；但在美國泌尿科醫師協會提出的一項研究報告則指出，不只是女性，男性若是也有類似的條件如有很多個性伴侶，同樣也會增加罹患攝護腺癌的風險，特別是淋病患者。

原因3：有代謝症候群

腰圍、身體質量指數（BMI值）超標的人，也越容易有攝護腺肥大的問題，且需要治療的比率也比較高。研究也發現，假使患有慢性病或代謝症候群疾病的人，像是高血壓、肥胖、糖尿病、高血脂等，可能也比較容易有攝護腺肥大的問題；其他如女性荷爾蒙不平衡、生長因素、細胞凋亡速度、腺體發炎現象等，也可能出現攝護腺肥大的症狀。

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(中時電子報)