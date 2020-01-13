2019年全球手機銷售數量估計約14.4億支，與2018年15億支銷售數量相比，減少4％，主要受到全球需求疲軟和換機週期增長的影響。然而為了刺激2020年市場的需求，手機將往大光圈、高倍數變焦、多鏡頭等趨勢發展，可望帶動鏡頭出貨量進一步的成長。光電協進會產業分析師林政賢表示，2020年手機具雙鏡頭以上的機型比率達82％、相比去年僅52％，具三鏡頭以上機型高達38％，將使得手機鏡頭模組的市場量從2019年約22億個，成長到32億個，成長率高達45％。

林政賢進一步指出，除了量的成長之外，鏡頭規格的競賽也成為手機品牌廠重要賣點。觀察國內光學鏡頭廠布局，大立光8P鏡頭去年底已開始陸續出貨，預期今年將會有更多客戶將導入8P產品，而7P鏡頭在高階手機滲透率也持續攀深，外資預估今年可提升到25％滲透率。舜宇與玉晶光都已量產7P手機鏡頭產品，因此可預期未來手機鏡頭模組趨勢，會以潛望式鏡頭組透過與傳統鏡頭組甚至7P鏡頭的混搭方式，做為手機三鏡頭和四鏡頭手機不同配置方案的選擇。未來手機3D感測及VR／AR等新應用陸續的增加，對鏡頭的需求肯定是有增無減，2020將會是手機光學鏡頭市場豐收的一年。

(工商 )