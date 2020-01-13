涉嫌殺害分屍25歲馬來西亞鄧姓女華僑的45歲嫌犯林國平，12日傍晚被發現在基隆市七堵百福區1處公寓內輕生。基隆地檢署已對林嫌進行相驗工作，據了解，台北地檢署承辦檢察官黃惠欣將視鑑定報告，再決定是否解剖林嫌，不過由於林嫌已經死亡，檢方也將依法不起訴處分。

警方調查，在台北車站附近拉麵店工作的鄧女，與表哥同住在萬華區富民路公寓4樓的套房，懷疑林嫌是在6日晚間殺害鄧女後，以利器將鄧女遺體肢解後裝進2個箱子、3個塑膠袋，林嫌先爬到5樓洗衣間，再從相連窗戶進入隔壁棟帶著屍塊離開，之後就租車載往基隆山區丟棄。

警方11日在新北市瑞芳和基隆交界的基隆山區發現鄧女遺體，遺體被肢解分裝在2只箱子、3個塑膠袋內，四肢均遭切除，有如古代被削成棍子般的人彘，尤其下體部位也被割除，手段凶殘令人髮指，並發現鄧女被盜領1萬多元。警方即報請北檢檢察官黃惠欣指揮偵辦，並完成相驗鄧女遺體工作。

警方12日下午公布協緝專刊，公布林嫌長相後，不到6小時，基隆警消獲報百福區百三街公寓4樓頂樓加蓋屋內有人輕生，警消到場發現1男子臉部被燻黑，一旁有屋主用來燒金紙的金爐，裡面有未燒盡的衣物，男子早已死亡。

警方採集指紋比對確認死者為林嫌，北檢檢察官黃惠欣原有意前往相驗林嫌遺體，但由於林嫌遺體被發現地點，屬於基隆地檢署轄區，因此由基檢相驗。

由於林嫌死亡，其殺人分屍動機成謎，據了解，檢方將在接獲基檢鑑定報告後，將林嫌簽分為殺人罪被告，再以被告死亡為由，依法不起訴處分。

(中時 )