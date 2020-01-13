半導體設備廠京鼎（3413）2019年12月營收8.2億元，月增5.38%，持續成長的態勢，去年第四季營收約為22.81億元，續季增29.3%，單月以及單季業績均創去年最高紀錄。

京鼎2019年12月營收8.2億元，月增5.38%，年增39.10%。去年第四季營收約為22.81億元，續季增29.3%。2019年1-12月營收73.05億元，較2018年同期減少21.48%。

京鼎2019年12月營收達去年度最高，第四季獲利估將達去年最佳，今年上半年可望維持一定之熱度，相對去年同期成長。

2019年上半年受到美中貿易戰影響，半導體廠資本支出明顯縮減，京鼎去年前三季營運明顯低於前年同期。但隨著台積電及英特爾擴大設備採購，帶動全球半導體設備廠出貨回升，京鼎2019下半年營運比上半年明顯轉好。

展望2020年，由於台系、韓系半導體廠擴廠需求持續，京鼎可望受惠，預期2020年業績恢復成長態勢，今年上半年營收可望不淡，預計將呈現年成長，法人預估公司2020全年營收有望回到80億元以上水準。

(時報資訊)