買盤進場，支撐上周五紐約期金走升；因美國公佈最新就業報告顯示，12月就業成長放緩幅度超過預期，導致市場擔憂經濟不振，進而提振黃金避險需求，進一步吸引投資人買盤進場，激勵期金走升；此外，美國對伊朗實施新制裁引發不確定性，支撐黃金需求，亦拉抬金價走勢。

本日最新報價，2月黃金漲5.8美元，報每盎司1560.1美元，3月白銀漲0.17美元，報每盎司18.11美元，4月白金漲14美元，報每盎司986美元，3月鈀金漲12.5美元，報每盎司2072.9美元。(商品行情網)

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