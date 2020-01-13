《商情》買盤進場，支撐上周五紐約期金走升 10:002020/01/13 時報資訊 羅宇揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 買盤進場，支撐上周五紐約期金走升；因美國公佈最新就業報告顯示，12月就業成長放緩幅度超過預期，導致市場擔憂經濟不振，進而提振黃金避險需求，進一步吸引投資人買盤進場，激勵期金走升；此外，美國對伊朗實施新制裁引發不確定性，支撐黃金需求，亦拉抬金價走勢。 本日最新報價，2月黃金漲5.8美元，報每盎司1560.1美元，3月白銀漲0.17美元，報每盎司18.11美元，4月白金漲14美元，報每盎司986美元，3月鈀金漲12.5美元，報每盎司2072.9美元。(商品行情網) (時報資訊) #美元 也許您會感興趣 推薦閱讀 美伊衝突升溫 黃金投資成顯學 04:092020/01/09 話題觀察 第一季AI火熱 進場正是時候 04:102020/01/09 投資理財 美伊緊張情勢 有利金價後市 04:102020/01/09 投資理財 《基金》美伊緊張情勢，有利金價後市 13:362020/01/09 財經 《商情》買盤進場，周三紐約期棉走升 10:002020/01/09 財經 《商情》空頭回補，激勵周四LME期鉛漲近1.5％ 10:002020/01/10 財經 《商情》避險需求下降，打壓周四紐約期金續挫 10:002020/01/10 財經 《商情》買盤進場，激勵周四紐約期棉漲逾1％ 10:012020/01/10 財經 洛桑冬青奧開幕 滑雪小將掌旗進場 15:172020/01/10 體育 蔡英文競總部 湧入支持者進場 16:372020/01/11 政治 財經熱門新聞 【誰敢玩期貨1】全聽銀行理專下指導棋 慘賠千餘萬置之不理 - 財經 法人掌握生殺大權 專家教戰：別再當被煮的青蛙 - 財經 收服蘋果的小接頭 會養出王雪紅第三支股王？ - 財經 台灣成谷歌亞洲基地 謝金河：美企投資台正開始 - 財經 台積法說到 外資狂6讚 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。