寶格麗Fiorever玫瑰金鑽石流蘇耳環，約50萬7000元。（BVLGARI提供）

De Beers的Horizon玫瑰金鑽石項鍊，象徵美好的開始，11萬2000元。（De Beers提供）

玉世家在新春主打可驅邪避凶的翡翠珠寶。（JADEGIA提供）

珠寶向來擁有神奇的力量，迎接新的一年，隨身佩戴珠寶不僅時尚，且有祈福的意涵，各家珠寶應景推出的幸運珠寶，或是Q版鼠年生肖飾品，都是不錯的選擇。

★BVLGARI

寶格麗以花朵為靈感創作的Fiorever珠寶，名稱源自義大利文

Fiore (花朵)和與英文「forever」 (永恆)二字的結合，有永恆之花的意涵，如幸運草般的花朵內外綻放共有八片花瓣，「8」在中國又是個幸運數字，是美麗與幸運兼具的幸運珠寶。

★GRAFF

以碩大珠寶鑽石著稱的格拉夫（GRAFF），也針對小資女推出入門珠寶，其中Spiral珠寶系列延續經典腕表的設計，以象徵永恆的漩渦結構美學，並以0.7克拉至3克拉之間的鑽石更添光芒。

★De Beers

新的一年，是新的起啟，De Beers以日出為靈感創作的Horizon系列珠寶，以18K玫瑰金呈現晨曦，並以鑽石象徵朝陽，將清晨地平線的壯麗美麗盡放在分寸之間。

★玉世家

翡翠自古以來就有驅邪避凶的作用，且是富貴人家的傳家之寶，玉世家（JADEGIA）新春登場的翡翠手鐲、套鍊與耳環，以翡翠的溫潤堅韌，搭襯鑽石和彩色珠寶，既有東方的吉祥意象，又兼具西方的時尚之美。

(中時 )