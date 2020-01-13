大陸外交部發言人耿爽12日針對有關國家高官祝賀台灣選舉蔡英文總統當選之事表示，已向美、英、日抗議，他強調「這是違反『一中原則』，已嚴正交涉。」

耿爽12日在記者會上被問及，「台灣地區領導人選舉結果揭曉後，美、英、日本等一些中國建交國的高級官員向蔡英文表示祝賀，中方對此持何態度？」時回答：「台灣地區選舉是中國的一個地方事務。有關國家的做法違反一個中國原則，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向有關國家提出嚴正交涉。」

耿爽強調，「台灣問題事關中國的核心利益。我們反對中國的建交國同台灣地區進行任何形式的官方往來。一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識。希望有關國家切實恪守一個中國原則，不與台灣地區發展任何官方關係和進行任何官方性質的往來，慎重妥善處理涉台問題，不向台獨勢力發出任何錯誤信號，以實際行動支持兩岸關係和平發展，維護與中國雙邊關係的大局。」

日本外務大臣茂木敏充11日晚間發表談話表示，「對台灣圓滿地實施民主的選舉以及蔡英文(總統)當選連任表示祝賀之意。台灣對我國而言，是共享基本價值觀、有著緊密經濟關係及人員往來的重要夥伴，重要的友人。」

(中時電子報)