何姓網友選前在臉書發下豪語，如果「菜陰魂」拿到800萬票，就請全台灣人吃雞排。(圖/截自臉書)

一名網友選前在臉書發下豪語，只要「蔡陰魂」拿到800萬票，他就請全台灣人吃雞排，不料選後卻急忙關版神隱，被大批網友肉搜出來面對。他的父親一度發出聲明表示「想吃雞排的民眾可能要失望了」，沒多久後就刪文，他的妻子也首度在臉書回應：「停止騷擾我們家人，有事找我老公跟我，謝謝」。

2020總統大選落幕，蔡英文以817萬票連任成功，不少網友希望選前在臉書岔賭的何姓男子能兌現承諾，請全台灣人吃雞排，若以一片雞排60元來算，全台灣約2378萬人，恐怕至少要花14.2億元，何姓男子嚇到急關臉書。

事件發酵後，何男的父親則在臉書上回應，「想吃菜陰魂雞排的網友可能要失望了，因為沒有菜陰魂這個人，也請大家尊重每一個人的肖像權，切勿任意變造中傷，每一個人的立場各有不同，應彼此尊重，謾罵與中傷不是一個祥和社會，好好過自己的日子，才是現今當務之急，祝大家健康平安」，隨後刪文。

何男的妻子也在臉書首度聲明，「停止騷擾我們家人，有事找我老公跟我，謝謝。」貼文一出，又再度被大批網友轉發，隨後貼文及個人照片也被移除。不少網友紛紛留言「別玩了～雞排呢」、「雞排呢？欠雞排跑路嗎？」有媒體報導，何姓男子的身分被網友起底，疑似在警政署擔任工友駕駛，警政署則回應，他並非警職人員，對於個人言論不便評論。

(中時電子報)