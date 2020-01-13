《港股》貿易局勢樂觀，恆指開漲0.47％ 10:172020/01/13 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國國務院副總理劉鶴本周將率團前往華盛頓簽署美中第一階段協議，全球前二大經濟體之間樂觀的貿易情勢為香港股市帶來提振，周一恆生指數開漲0.47%，為28772.37點。國企股(H股)開漲0.54%，為11327.87點。蒙牛漲近2%，領漲藍籌股。內險、藍籌地產股盤初走強。首日掛牌的中國宏光控股開盤大漲23%。尚晉控股開跌18.5%，跌破IPO發行價。 (時報資訊) #恆指 #藍籌 #美國 #中國 # 劉鶴 #首階段 #貿易協議 #香港 #恆生指數 #國企股 #H股 也許您會感興趣 推薦閱讀 布拉格提案 牽制陸5G布局 04:092020/01/09 論壇廣場 國安基金會議 關注大陸債務風險 04:092020/01/09 財經要聞 剩6天…美陸協議有變數？他爆第一手內幕 11:072020/01/09 財經 陸商務部：中美將於下周簽署第一階段協議 15:342020/01/09 財經 劉鶴13日赴美 簽首階段經貿協議 04:092020/01/10 兩岸新聞 《港股》恆指開漲0.36％，舜宇領漲藍籌股 10:172020/01/10 財經 美聯準會：貿易風險消退 2020全球經濟更好 15:442020/01/10 財經 《港股》恆指收漲0.27％，騰訊領漲藍籌股 17:052020/01/10 財經 中國人驕傲地「站起來」了 04:092020/01/11 兩岸藝文 庫德洛：中美第一階段貿易協議有望15日簽署 14:022020/01/11 財經 財經熱門新聞 【誰敢玩期貨1】全聽銀行理專下指導棋 慘賠千餘萬置之不理 - 財經 法人掌握生殺大權 專家教戰：別再當被煮的青蛙 - 財經 HTC鐵粉論壇無預警關閉 下代旗艦機無望？ - 財經 美股太荒唐！華爾街大空頭警告恐跌11％ - 財經 別用華為設備！傳美派代表赴英施壓 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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