中國國務院副總理劉鶴本周將率團前往華盛頓簽署美中第一階段協議，全球前二大經濟體之間樂觀的貿易情勢為香港股市帶來提振，周一恆生指數開漲0.47%，為28772.37點。國企股(H股)開漲0.54%，為11327.87點。蒙牛漲近2%，領漲藍籌股。內險、藍籌地產股盤初走強。首日掛牌的中國宏光控股開盤大漲23%。尚晉控股開跌18.5%，跌破IPO發行價。

(時報資訊)