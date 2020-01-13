原相(3227)去年12月營收傳捷報，創下單月歷史新高，2019年全年也在遊戲機、滑鼠以及TWS(真無線藍芽耳機)等產品貢獻下，全年營收衝上60.75億元，年增10.19%，更創下年度歷史新高營收，原相今股價反應營收利多，開高震盪，最高衝上169元，創下2017年11月以來新高。

原相去年12月適逢歐美電子銷售旺季，任天堂遊戲機Switch熱賣，市場上CIS感測元件缺貨，電競滑鼠、安防產品出貨穩健，加上TWS拉貨動能恢復，帶動原相12月衝上歷史單月新高；累計去年第四季，原相單季營收達19.38億元，季增7.6%、年增55.16%。

原相去年第四季各產品線表現來說，滑鼠產品拉貨持續成長，占比營收估計達逾6成，惟遊戲機因為淡季，占比將縮減到10%，至於安防、穿戴產品將持續成長。

原相2019年營運主要動能包括任天堂遊戲機Switch熱賣，滑鼠產品尤其是高階、電競滑鼠的銷售大幅成長，TWS的快速崛起，以及安防產品自去年下半年開始，客戶調整告一段落，出貨重回成長動能，使得原相在2019年營運交出漂亮成績單，原相2019年營收衝上60.75億元，年增加10.19%，也創下年度歷史新高營收，法人也樂觀看好，原相2019年每股獲利有挑戰6元的實力。

(時報資訊)