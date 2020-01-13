動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科(2408)看今年展望樂觀，預期本季產品價量均可比上季增溫，今年上半年營運可望逐季好轉，全年也有機會呈現逐季穩定成長。南亞科獲投信法人持續買超，今日股價開高走高，也帶動華邦電(2344)等股上揚。

南亞科上周五舉行法說會，公布去年第4季稅後淨利12.78億元，季減42.1%，為14季新低，每股純益0.42元。南亞科去年位元銷售成長11%至13%，但受產品價格下滑影響，2019年總營收517.27億元，年減38.9%，毛利率31.9%，下滑23.1個百分點，稅後淨利98.16億元，年減75%，每股純益3.22元。

展望今年，南亞科總經理李培瑛上周五表示，隨著需求明顯改善，2019年供應商資本支出比較保守，今年供給將成長有限，供需情況可望趨於健康，全年保持樂觀看法，預期第1季銷量與價格應可同步成長，第2季有機會更好。南亞科今年位元出貨將成長約15%。

在製程技術方面，李培瑛表示，南亞科成功開發出10奈米級DRAM新型記憶胞技術，DRAM產品可持續微縮至少3個世代，10奈米製程技術將採自主開發的技術，不向美光（Micron）授權。

第一代的10奈米級前導產品8Gb DDR4、LPDDR4及DDR5將建構在自主的製程技術及產品技術平台，預計今年下半年陸續進入產品試產。第二代的10奈米級製程技術目前進入研發階段，預計2022年前導入試產。因應10奈米製程發展，今年資本支出金額將高於去年的55億元。

(時報資訊)